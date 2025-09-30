В Башкирии в два раза вырос спрос на моделей

Работодатели Башкирии чаще всего ищут на подработку моделей — за восемь месяцев этого года число предложений с такими вакансиями выросло по сравнению с январем-августом прошлого года на 125%. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Подработка». За неполный рабочий день работодатели готовы предложить соискателям около 67,2 тыс. руб. в месяц.

Количество предложений частичной занятости для курьеров увеличилось на 83%, их средняя зарплата — 68,9 тыс. руб. в месяц. На две трети выросло число вакансий продавцов-консультантов (средняя предлагаемая зарплата — 29,8 тыс. руб. в месяц).

В целом по республике количество предложений по подработке увеличилось на 64%, а средний предлагаемый заработок составил 62,5 тыс. руб.

По словам директора сервиса «Авито Подработка» Сергея Яськина, компании чаще всего ищут сотрудников в тех сферах, где от персонала требуется скорость и гибкость. В первую очередь, речь идет о логистике, клиентском сервисе и общественном питании. Кроме того, рост сфер электронной коммерции и доставки привел к увеличению числа вакансий для водителей-экспедиторов.

Майя Иванова