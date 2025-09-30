«Похоже, что Hermes проигрывает в глазах покупателей»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, к чему может привести позиция бренда.

Hermes снова выиграл суд в США. Судья признал, что никакого нарушения антимонопольного законодательства нет: бренд вправе допускать к покупке Birkin только тех клиентов, которые уже приобрели на десятки тысяч евро фарфора, шелковых платков и всего прочего, что составляет экосистему компании. То есть, да, схема остается прежней. Сначала 200 тарелок, потом сотня платочков, и только после этого вас могут удостоить возможностью купить одну-единственную сумку, конечно, не того цвета и не того размера, о котором вы мечтали. И если вы ее не возьмете, все ваши предыдущие усилия, покупки, реверансы в адрес продавцов обнуляются.

Формально Hermes доказал свою правоту. Но репутационно, как мне кажется, это поражение. Ведь именно из-за этой политики бренд так яростно воюет с вторичным рынком. И именно туда все больше клиентов будут уходить, потому что на ресейл- площадке можно просто купить Birkin или Kelly без танцев с бубнами и без марафона «лояльности». Hermes, конечно, выиграл в суде, но похоже, что проигрывает в глазах покупателей.

Анна Минакова