Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов вспоминает звездных атлетов, которые пробовали себя на новом поприще.

Успешных политиков среди больших спортсменов, завершивших карьеры, почти нет. Так уж получается, что даже если начало политического пути у спортивной звезды складывается удачно, то потом все завершается крахом. Самый яркий пример — один из лучших боксеров мира, филиппинец Мэнни Пакьяо. Он начал заниматься политикой еще в 2007-м, когда выходил на ринг и был на пике славы. В итоге он даже замахнулся на пост президента страны, но проиграл выборы и после этого охладел к такой карьере. И вот в 46 лет легковес снова хочет вернуться на ринг. В июне 2025-го он заявил, что даже не вспоминает о политике.

Также хочет вернуться в спорт бразильский футболист Ромарио, хотя ему уже 59 лет. Он долгое время пытался помочь своей стране в качестве политика, но славы на этом поприще не снискал и сейчас вроде как тренируется с командой под названием «Америка» из Рио-де-Жанейро. Также потерпел фиаско на политической арене знаменитый парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт. Он баллотировался в президенты своей страны и набрал лишь 1% голосов. Но, как выяснилось, даже победа на президентских выборах — не панацея. Звездный футболист Джордж Веа стал главой Либерии, но в итоге оказался в тюрьме. Так что, наблюдая за политической карьерой того или иного бывшего спортсмена, лучше не спешить с выводами.

Владимир Осипов