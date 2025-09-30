Песков: Россия поддерживает план Трампа по сектору Газа

Россия поддерживает и приветствует любые усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что план американского лидера по прекращению огня в секторе Газа будет реализован.

«В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия Трампа, которые имеют своей целью предотвращение той трагедии, которая сейчас происходит»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Если вы спрашивали меня, участвует ли в этом плане Российская Федерация — нет, не участвует. И от американцев здесь никаких сигналов не было»,— отметил Дмитрий Песков.

Белый дом обнародовал план США по завершению конфликта в секторе Газа после встречи Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне. План, состоящий из 20 пунктов, предполагает возвращение всех заложников, прекращение угрозы палестинского движения «Хамас» для Израиля и увеличение гуманитарной помощи Газе.

Лусине Баласян