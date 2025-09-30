В Самарской области возбуждено дело в отношении сотрудника оперативно-разыскной части

В отношении сотрудника оперативно-разыскной части СБ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Он подозревается в получении взятки, сообщает УФСБ России по Самарской области.

По информации ведомства, сотрудник через посредников получил 450 тыс. руб. «за неосуществление оперативно-разыскных мероприятий в рамках проводимой служебной проверки». Взятка давалась, чтобы скрыть возможную причастность сотрудника полиции к противоправной деятельности.

Подозреваемый отстранен от службы. В отношении него проводится служебная проверка.

Руфия Кутляева