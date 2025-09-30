В Госдуме обвинили Украину в фейках об отмене льгот для российских пенсионеров

Власти Украины распространяют «целенаправленную антироссийскую пропаганду» среди российских пенсионеров, заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Она назвала фейком информацию об отмене в России с 2026 года ряда пенсионных льгот и повышении тарифов на коммунальные услуги.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб

Госпожа Бессараб назвала пенсионеров «самой информационно незащищенной группой населения». Она считает, что социальные гарантии — особо чувствительная для них тема. «Если есть какие-то сомнения, можно звонить сразу в Социальный фонд РФ или звонить непосредственно в администрацию своего муниципального образования... Можно обращаться к депутатам Государственной думы»,— пояснила депутат.

По данным ТАСС, речь идет о сфабрикованном видео, в котором сказано о семи изменениях, якобы вступающих в силу с 1 января 2026 года. В частности, в нем упоминалось об отмене бесплатного проезда для пенсионеров старше 70 лет, отмене льготы по налогу на имущество.