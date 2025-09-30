Инвестиционная компания выкупила свои акции у сына челябинского экс-губернатора

АО «Инвестиционная компания „Профит“» победила на торгах по продаже 25% своих акций. Аукцион проводили в рамках дела о банкротстве Александра Дубровского, сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Результаты аукциона опубликованы на «Федресурсе».

Торги организовывал финансовый управляющий должника Павел Стешенцев в мае этого года. Компания реализовала свое право преимущественного приобретения и выкупила акции обратно за 45,5 млн руб. Победителем признали «Профит» в лице генерального директора Ларисы Сухоревой.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Александр Дубровский был признан банкротом по его собственному заявлению в ноябре 2023 года. Суд ввел в отношении сына экс-губернатора процедуру реализации имущества. Сумма долга превышает 274 млн руб.

Первые торги по продаже акций «Профита» проводили в феврале этого года с начальной ценой 201,6 млн руб. Однако никто не принял участие в аукционе. Во второй раз долю в компании продавали за 181,4 млн руб. в апреле, и торги вновь не состоялись из-за отсутствия заявок.

Виталина Ярховска