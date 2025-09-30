«Стать коммерсантом»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает об огнестойкой пропитке, созданной учеными Удмуртского государственного университета.

Огнеупорные ткани становятся востребованными не только в профессиональной сфере. Спасти одежду от искр огня в походе, защитить детский комбинезон, обезопасить рабочих на стройке или производстве — спрос на огнестойкость в быту растет, и решение этой задачи предлагают ученые из Удмуртского государственного университета (УдГУ). Вместо покупки дорогостоящей огнеупорной одежды теперь можно использовать специальные пропитки, которые делают ткань устойчивой к воздействию огня и высоких температур.

Ключевая проблема — безопасность таких пропиток для кожи — была успешно решена учеными УдГУ. Они запатентовали уникальную химическую композицию, предназначенную для повышения огнестойкости полиэстера и смешанных полиэфирных волокон, известных своей высокой горючестью. Особенность разработки — включение в состав аллантоина, вещества, минимизирующего риск возникновения кожных реакций. Новая пропитка не просто улучшает свойства ткани, она может буквально спасти жизнь. Как отмечает доцент кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях и управления рисками Института гражданской защиты УдГУ Людмила Макарова, занимаясь проектом, ученые в первую очередь думали о безопасности людей в общественных местах: «Наша задача — обеспечить пожарную безопасность людей в учреждениях культуры, театрах, домах творчества. Там, где часто используются текстильные материалы, такие как занавесы, обивка сидений, мебели. При возгорании они быстро горят, выделяя копоть и дым. Мы провели серию испытаний, которые подтвердили высокую эффективность нашей пропитки».

Разработка реализована по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети». Вузы получают гранты для проведения научных исследований, создания уникальных технологических разработок и последующего патентования.