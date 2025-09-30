Путин поздравил граждан Абхазии с Днем победы и независимости

Президент России Владимир Путин поздравил граждан Абхазии с 32-й годовщиной Дня победы и независимости. Он отметил важность этого праздника и стабильное развитие отношений между двумя странами. Обращение зачитал на торжественном мероприятии в Сухуме первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

В приветствии Владимир Путин подчеркнул, что День победы и независимости символизирует мужество и стойкость народа Абхазии, который в 1992–1993 годах сражался за свободу и защиту своей земли. Стратегическое партнерство между Россией и Абхазией будет укрепляться и расширяться во всех направлениях, включая региональную безопасность и стабилизацию, убежден российский президент.

30 сентября 1993 года завершилась Отечественная война народа Абхазии. Тогда вооруженные силы Абхазии выдворили с территории республики войска госсовета Грузии и установили государственный флаг на границе с Грузией по реке Ингур. В грузино-абхазской войне, которая продлилась 413 дней, со стороны Абхазии погибли около 3 тыс. военнослужащих и мирных жителей. Еще 5 тыс. человек получили ранения, до 200 — пропали без вести.