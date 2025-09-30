Песков прокомментировал заявление Украины о завершении конфликта в 2025 году

Кремль не знает, чем обусловлены заявления Украины о стремлении завершить российско-украинский конфликт в 2025 году, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не знаем. Здесь я не могу ничего сказать»,— ответил представитель Кремля на просьбу объяснить подобное заявление.

О желании Украины завершить конфликт в 2025 году накануне заявил глава МИД страны Андрей Сибига. По его словам, после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе появилось больше уверенности в этом вопросе, поскольку возникла «дополнительная дипломатическая динамика в правильном направлении».

Лусине Баласян