Песков прокомментировал заявление Украины о завершении конфликта в 2025 году
Кремль не знает, чем обусловлены заявления Украины о стремлении завершить российско-украинский конфликт в 2025 году, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Не знаем. Здесь я не могу ничего сказать»,— ответил представитель Кремля на просьбу объяснить подобное заявление.
О желании Украины завершить конфликт в 2025 году накануне заявил глава МИД страны Андрей Сибига. По его словам, после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе появилось больше уверенности в этом вопросе, поскольку возникла «дополнительная дипломатическая динамика в правильном направлении».