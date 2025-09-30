С подрядчика реконструкции челябинского аэродрома взыскали 15 млн рублей

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Федерального агентства воздушного транспорта к АО «Центродорстрой» о взыскании штрафа 14,7 млн руб. из-за некачественной реконструкции челябинского аэродрома «Баландино». Ответчику также необходимо в течение 30 дней устранить выявленные дефекты. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Заявление было подано в октябре 2024 года. Контракт на реконструкцию аэродрома «Центродорстрой» и Росавиация заключили в 2018-м. Компания стала победителем в аукционе на сумму 1,7 млрд руб. В декабре 2023 года Росавиация и «Центродорстрой» расторгли контракт по соглашению сторон.

Согласно документам суда, список выявленных дефектов насчитывает 49 пунктов. Эксперты нашли трещины на перроне, выявили разрушение цементобетонного покрытия и отмостки, провалы в асфальте, сколы, нарушение герметичности швов, короткие замыкания кабельной линии и многое другое.

Помимо штрафа, ответчик должен заплатить госпошлину в размере 422 тыс. руб.

АО «Центродорстрой» – одна из крупнейших организаций в области дорожного и аэродромного строительства в России. По данным, опубликованным на официальном сайте компании, ЦДС выполнял работы по строительству и реконструкции всех московских аэропортов, аэропортов в Калужской области, Иваново, Санкт-Петербурге.

Ольга Воробьева