Суд оштрафовал астраханского ИП на 100 тыс. за организацию незаконной миграции

Енотаевский районный суд Астраханской области вынес приговор в отношении местной жительницы 1983 года рождения, предпринимателя в сфере сельского хозяйства, по уголовному делу об организации незаконной миграции (ст. 322.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Согласно релизу, в феврале этого года фигурантка проинформировала отделение по вопросам миграции о прибытии иностранных граждан. Далее она поставила на фиктивный миграционный учет пять иностранцев в принадлежащем ей домовладении.

При этом фигурантка знала, что иностранные граждане будут проживать в жилых помещениях на полевом стане в степной зоне. По решению суда она получила штраф в 100 тыс. руб.

Павел Фролов