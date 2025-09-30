Количество долгожителей в Татарстане за два года выросло на 39%

В Татарстане за последние два года число жителей, преодолевших столетний рубеж, увеличилось на 39,3% и достигло 294 человек. Об этом на брифинге, посвященном декаде пожилых людей в республике, сообщила глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

В 2021 году в Татарстане проживало 211 человек старше ста лет, а в 2024 году — 233 человека. Самому возрастному мужчине, Александру Липатову из Пестрецов, 105 лет, а самой пожилой женщине, Галине Шарафутдиновой из Елабуги, — 108 лет.

Почти каждый четвертый человек в Татарстане превысил трудоспособный возраст (23,8% жителя республики). По мнению госпожи Зариповой, это обусловлено демографическими тенденциями как по России, так и по региону.

Анна Кайдалова