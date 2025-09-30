Рыбинская компания займется созданием пешеходной зоны

В Рыбинске контракт на благоустройство пешеходной зоны в Преображенском переулке заключат с местной компанией «Зеленый город». Об этом сообщают «Рыбинские известия».

Согласно данным портала госзакупок, на торги была подана только одна заявка. Компания предложила выполнить работы по начальной цене контракта — 81,6 млн руб. На настоящий момент контракт еще не заключен.

Как отмечают «Рыбинские известия», «Зеленый город» благоустраивал в Рыбинске Волжский парк, улицу Бульварную, новый парк на улице Суркова.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Преображенском переулке планируют поставить 13 скамеек на чугунных ножках, велопарковки со скульптурным изображением одного из первых велосипедов, металлическую скульптуру «Фонарщик», а также 16 гранитных столбиков и 15 новых указателей номера дома в ретростиле. Территорию пешеходного пространства выложат тротуарной плиткой и гранитной брусчаткой. Работы запланированы на 2026 год.

Алла Чижова