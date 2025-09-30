Минусинский окружной совет на первом заседании избрал спикера

Первым спикером минусинского окружного совета избрана Ольга Рождествова. Сессия окружного парламента в «южной столице» Красноярского края приняла соответствующее решение 30 сентября.

Госпожа Рождествова с 2022 года возглавляла райсовет Минусинского района. На сессии она была единственным кандидатом на пост председателя, сообщили «Ъ-Сибирь» в аппарате окружного совета.

Минусинский муниципальный округ был создан в ходе реформы системы местного самоуправления в Красноярском крае. В его состав вошли два ранее отдельных муниципалитета — город Минусинск с населением 68,6 тыс. человек и Минусинский район (25,7 тыс.).

Окружной совет был избран 14 сентября 2025 года. 18 и 19 сентября минусинский райсовет и минусинский горсовет объявили о самороспуске. Горсовет в 2019-2025 годы возглавляла Лариса Чумаченко. По итогам выборов она стала депутатом окружного совета.

Глава округа будет избран окружным советом из числа кандидатов, представленных губернатором.

Валерий Лавский