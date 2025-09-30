Суд отказал мэрии Новосибирска в сносе ресторана «Шарик» у театра «Глобус»

Арбитражный суд Новосибирской области отказал администрации Новосибирска в иске о признании самовольной постройкой и сносе здания ресторана «Шарик», расположенного у театра «Глобус» и принадлежащего ООО «Вита-К». Решение было оглашено 30 сентября. Городские власти настаивали, что объект возведен без надлежащих разрешений, а участок, где расположен объект, выделен без проведения торгов.

Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Иск о признании здания самовольной постройкой и его сносе мэрия Новосибирска подала в середине августа 2024 года. Однако рассмотрение заявления было приостановлено и возобновлено в июле 2025-го. Ранее инспекция Госстройнадзора признала «Шарик» объектом капитального строительства.

В качестве третьих лиц по делу участвовали департамент архитектуры и строительства, а также департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области, ООО «Фуд сервис груп», ООО «Старт», ООО «Геосфера», ООО «Студия Киф». В качестве заинтересованных лиц в деле приняли участие прокуратура Новосибирской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе.

По данным Rusprofile, ООО «Вита-К» зарегистрировано в 2008 году, основным видом деятельности общества указаны — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Согласно информации ЕГРЮЛ, компания принадлежит Ирине Никоновой (70%) и Константину Колоколову (30%). Выручка организации в 2024 году составила 6,6 млн руб., убыток 3,5 млн руб.

Лолита Белова