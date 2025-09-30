Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ижевске 4 октября ограничат движение транспорта в районе набережной

4 октября в Ижевске ограничат движение транспорта в районе набережной, сообщили в пресс-службе администрации города. На территории пройдут благотворительный забег и проезд колонны машин.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

С 11:30 до 16:00 ограничат движение транспорта на четырех участках. В их число входят:

  • Набережная зодчего Дудина,
  • Проезд Дерябина (от улицы Ленина до Набережной имени Белобородова),
  • Набережная имени Белобородова (от проезда Дерябина до улицы Баранова),
  • Улица Милиционная (от проезда Дерябина до улицы Бородина),
  • Улица Ленина (от Свердлова до проезда Дерябина).

С 11:00 и до завершения прохождения колонны машин ограничение коснется:

  • Набережной зодчего Дудина,
  • Улицы Ленина (от Свердлова до проезда Дерябина),
  • Улицы Милиционная (от проезда Дерябина до улицы Кирова),
  • Улицы Бородина (от Милиционной до Максима Горького).