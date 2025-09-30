В Ижевске 4 октября ограничат движение транспорта в районе набережной

4 октября в Ижевске ограничат движение транспорта в районе набережной, сообщили в пресс-службе администрации города. На территории пройдут благотворительный забег и проезд колонны машин.

С 11:30 до 16:00 ограничат движение транспорта на четырех участках. В их число входят:

Набережная зодчего Дудина,

Проезд Дерябина (от улицы Ленина до Набережной имени Белобородова),

Набережная имени Белобородова (от проезда Дерябина до улицы Баранова),

Улица Милиционная (от проезда Дерябина до улицы Бородина),

Улица Ленина (от Свердлова до проезда Дерябина).

С 11:00 и до завершения прохождения колонны машин ограничение коснется: