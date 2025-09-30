обновлено 13:10
В Ижевске 4 октября ограничат движение транспорта в районе набережной
4 октября в Ижевске ограничат движение транспорта в районе набережной, сообщили в пресс-службе администрации города. На территории пройдут благотворительный забег и проезд колонны машин.
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
С 11:30 до 16:00 ограничат движение транспорта на четырех участках. В их число входят:
- Набережная зодчего Дудина,
- Проезд Дерябина (от улицы Ленина до Набережной имени Белобородова),
- Набережная имени Белобородова (от проезда Дерябина до улицы Баранова),
- Улица Милиционная (от проезда Дерябина до улицы Бородина),
- Улица Ленина (от Свердлова до проезда Дерябина).
С 11:00 и до завершения прохождения колонны машин ограничение коснется:
- Набережной зодчего Дудина,
- Улицы Ленина (от Свердлова до проезда Дерябина),
- Улицы Милиционная (от проезда Дерябина до улицы Кирова),
- Улицы Бородина (от Милиционной до Максима Горького).