Bloomberg: Мерц хочет принимать важные решения в ФРГ независимо от фон дер Ляйен

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на недавних встречах с соратниками заявил, что Германия снова должна сама принимать важнейшие решения в Европе, пишет Bloomberg со ссылкой на немецкого дипломата. Тем самым канцлер вступает в противостояние с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стремится к ориентации на Брюссель при решении различных вопросов в ЕС.

Как отмечает Bloomberg, Фридрих Мерц неоднократно публично критиковал Урсулу фон дер Ляйен по вопросам торговли, европейского бюджета, зеленой политики или обороны. Канцлер хочет остановить процесс централизации власти в Брюсселе, пересмотреть ключевые политические направления и восстановить контроль национальных правительств ЕС над бюрократией Еврокомиссии.

При этом, как отмечают собеседники Bloomberg, у Фридриха Мерца и Урсулы фон дер Ляйен за последние годы сложились «надежные рабочие отношения». В частности, став лидером оппозиции в 2022 году, господин Мерц регулярно общался с фон дер Ляйен.

Лусине Баласян