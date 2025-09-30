Жительница Балакова купила своему сыну мотоцикл и попала под следствие

Балаковский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении местной жительницы уголовное дело о вовлечении сына-подростка в совершение противоправных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в апреле этого года фигурантка купила и передала в пользование своему 16-летнему сыну мотоцикл Оxolite 250. Подросток не имел прав и навыков вождения, о чем мать знала.

9 июня несовершеннолетний управлял мотоциклом, нарушил ПДД и попал в аварию. Подросток получил легкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Павел Фролов