«Симпсоны в кино» получат продолжение

У американской анимационной комедии «Симпсоны в кино», созданной почти 20 лет назад и основанной на культовом мультсериале «Симпсоны», появится продолжение. Об этом в X объявила киностудия 20th Century Studios.

На опубликованной киностудией афише нарисована рука Гомера Симпсона с пончиком. Подпись на афише гласит: «Гомер вернулся за добавкой». Пост кинокомпания 20th Century Studios прокомментировала так: «У-ху! Симпсоны выйдут в кинотеатрах с новым фильмом 23 июля 2027 года!» Сюжет сиквела пока не раскрывается.

Комедия «Симпсоны в кино», вышедшая на экраны в июле 2007 года, собрала в прокате более $500 млн и получила множество премий. Ожидания продолжения были все эти годы, учитывая, что в конце первого фильма малышка Мэгги Симпсон, которая в силу младенческого возраста вообще мало говорит, появляется на экране и спрашивает: «Продолжение?» В 2014 году сценарист «Симпсонов в кино» и исполнительный продюсер «Симпсонов» Джеймс Брукс говорил, что к нему обращалась кинокомпания Fox с предложением сделать сиквел, но развития это не получило. И еще одна попытка обсудить возможный сквел была сорвана пандемией COVID-19.

Алена Миклашевская