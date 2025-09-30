В Уфе пройдет международный фестиваль молодежных театров

Уфимский Национальный молодежный театр Башкирии 12-19 октября примет Международный театральный фестиваль спектаклей для детей и молодежи «Колонсак», сообщает Союз театральных деятелей России.

Спектакли, участвующие в фестивале, будут претендовать на призы в девяти номинациях, а также на гран-при за лучший спектакль. К конкурсу будет допущено 11 коллективов — театры юного зрителя Казани, Санкт-Петербурга, Воронежа, Чувашии, Марий Эл, Перми, Ульяновский ТЮЗ «Neбольшой театр». Также в фестивале примут участие труппы Башдрамтеатра, Национального молодежного театра Башкирии, Акмолинского областного русского драмтеатра (Казахстан) и Новосибирского молодежного театра «Глобус»,.

Кроме конкурсной программы, организаторы планируют провести лабораторию-семинар «Музей и архив театра: проблемы и направления развития» под руководством главного редактора журнала «Сцена» Дмитрия Родионова. На семинар приедут, в числе прочих, театральные деятели и функционеры Московского театра «Современник», екатеринбургского Детского театра балета «Щелкунчик», Татарского государственного академического театра, Башкирского государственного театра оперы и балета, Томского областного ТЮЗа.

Идэль Гумеров