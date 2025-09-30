Глава Брейтовского округа подал в отставку

Исполнявший обязанности главы Брейтовского округа Александр Кощеев уходит с поста по собственному желанию. Об этом сообщили в правительстве области.

Александр Кощеев

Фото: Администрация округа Александр Кощеев

Господин Кощеев возглавил окружную администрацию в июле 2025 года, после ухода Михаила Гелевера по истечению трех месяцев работы. Александр Кощеев работает в округе с 2009 года, более 10 лет — на муниципальной службе.

«Александр Кощеев подал в отставку по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Он продолжит работу в команде администрации муниципального образования»,— говорится в сообщении правительства.

С 1 октября и. о. главы станет уроженец Рыбинска Дмитрий Коновалов. Ранее он работал на руководящих должностях в различных структурах в Ярославской и Калининградской областях, занимался общественной работой в сферах краеведения, сохранения культурного наследия, развития туризма.