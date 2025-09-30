На Земле началась мощная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря категории G3+ (по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо»). Индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33., что соответствует самому высокому показателю с июня. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно международной шкале космической погоды, бури уровня G3+ могут воздействовать на энергетические системы, в том числе ложные срабатывания систем защиты, на космические аппараты (включая увеличение сноса аппарата с орбиты) и на наземные системы: перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, прерывания ВЧ-радиосвязи.

Магнитная буря началась в ночь на 30 сентября. В тот момент на обоих полушариях можно было наблюдать мощные полярные сияния. В последний раз событие такого масштаба происходило 1 июня — тогда на поверхность Земли воздействовал крупный солнечный протуберанец.