Президент Польши высказался в защиту снюса

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не собирается отказываться от употребления снюса. Он отметил, что не понимает предосудительного отношения к «никотиновым мешочкам» (порционные пакетики, содержащие никотин). Привычка употреблять снюс появилась у него около двух лет назад. Он не собирается избавляться от никотиновой зависимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Если кто-то курит сигареты — это нормально. Такой образ шерифа, который курит сигареты. Если кто-то курит сигары — это требование международных салонов и дипломатии, а если кто-то использует никотиновый мешочек — это становится большой трагедией»,— сказал господин Навроцкий в эфире Radio Zet (цитата по ТАСС).

23 сентября Кароль Навроцкий употреблял снюс прямо на форуме Генассамблеи ООН. Представитель польской партии «Новые левые» Томаш Трела назвал такое поведение президента «полным позором». Польский депутат из партии «Гражданская платформа» Роман Гертых поставил под сомнение «общественную функцию» президента, если тот не может продержаться без никотина «даже один час».