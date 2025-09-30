Жителям Башкирии пересчитали плату на 740 тысяч рублей из-за отключения воды

Прокуратура Аургазинского района внесла директору МУП «Аургазы-Водоканал» Рафаэлю Гатиятуллину представление с требованием сделать гражданам перерасчет за коммунальные услуги на общую сумму около 740 тыс. руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для внимания прокуратуры стали неоднократные аварии на водопроводе во время ремонта, из-за которых жители нескольких деревень этим летом оставались без воды. Администрация Аургазинского района, в частности, сообщала, что с 31 июля по 7 августа из-за поломки насосного оборудования было отключено водоснабжение всех населенных пунктов района.

МУП «Аургазы-Водоканал», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2015 года в селе Толбазы, принадлежит районной администрации. В 2024 году выручка составила 25,3 млн руб., убыток — 435,1 млн руб.

Майя Иванова