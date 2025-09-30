Волгоградец получил пять лет лишения свободы за гибель водителя «Волги»

Клетский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 42-летнего жителя хутора Логовский по уголовному делу о ДТП, повлекшем гибель водителя (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, 27 октября прошлого года нетрезвый фигурант находился за рулем автомобиля «Шевроле Нива» и на 75-м км автодороги «Лог — Новогрирорьевская — Клетская — Распопинская — Серафимович» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «ГАЗ-3102», которым управлял 64-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Волги» скончался на месте. По решению суда фигурант получил пять лет лишения свободы.

Павел Фролов