Нижегородца приговорили к семи годам за подкуп во время госзакупок

В Нижнем Новгороде суд приговорил работника одного из предприятий к семи годам строго режима за участие в коммерческом подкупе при проведении госзакупок. По данным транспортной прокуратуры, также осужденному назначен штраф 9 млн руб. Ему на два года запрещено занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Во время судебного разбирательства установлено что в марте 2023 года работник коммерческой организации помог ее конкурентам в конкурсе на поставку плавучих навигационных знаков для администрации Волжского бассейна.

За это он получил от конкурента вознаграждение более 1,8 млн руб. Незаконно полученные денежные средства у осужденного конфискованы в бюджет государства.

Андрей Репин