Во вторник вечером, 30 сентября, стартует второй тур Лиги чемпионов. В течение двух дней будет сыграно 18 матчей. Все начнется в Казахстане противостоянием местного «Кайрата» и мадридского «Реала». Этот матч оказался в центре внимания не только в Казахстане. На какие встречи еще стоит обратить внимание, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Главное противостояние второго тура Лиги чемпионов состоится в среду, и это, вне сомнения, «Барселона»—ПСЖ. Именно эти команды ждали в финале турнира в прошлом сезоне, но сине-гранатовые уступили «Интеру» в полуфинале. Тогда в двух матчах было забито 13 мячей. Да и между собой каталонцы и парижане практически всегда играют результативно. В четырех из пяти последних очных встречах было забито не менее четырех голов. В «Лиге Ставок» пари на такой исход увеличит сумму вдвое. И вероятность большого количества голов здесь велика, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «Как играл ПСЖ на выезде, в гостях у "Барселоны" в предыдущие годы? Мне первое, что приходит на ум, — это две победы парижан со счетом 4:1 в гостях. Это говорит о том, что ПСЖ абсолютно не смущают чужие стадионы, не смущают имена, не смущает "Барселона"».

Но встреча «Барселоны» и ПСЖ — это прекрасное завтра. А сегодня нас ждет противостояние Давида и Голиафа — так в Испании пресса окрестила матч «Кайрата» и мадридского «Реала». Ажиотаж вокруг игры в Казахстане невероятный: на стадион пытались попасть около миллиона человек — это, на минуточку, 5% населения страны. Причем официальные билеты стоили недешево, в переводе с тенге на рубли около 40 тыс. Естественно, цена у перекупщиков сейчас гораздо выше. По слухам, один из обладателей двух заветных квитков пытался поменять их на квартиру. Получилось или нет, неизвестно, но в одном мы точно можем не сомневаться: 26-тысячный стадион в Алматы будет переполнен, и сумасшедшая поддержка «Кайрату» обеспечена.

Игрокам уже обещали за победу по новому автомобилю, хотя букмекеры по понятным причинам шансов хозяевам не оставляют. В «Лиге Ставок» коэффициент на победу «Кайрата» аж 29, а успех «Реала» идет за символические 1,11. Но футбольный аналитик Константин Клещев советует не спешить с выводами: «Кто ожидал, что "Кайрат" обыграет "Селтик" в решающем матче за выход в групповую стадию Лиги чемпионов? Наверное, никто. Но сумел совершить "Кайрат" подвиг. Почему бы не попытаться совершить еще один в расчете на то, что сильнейший состав "Реал" за 6,3 тыс. км не повезет?» К сожалению для поклонников «Кайрата», говорить о недооценке соперника игроками «Реала» вряд ли стоит. Главный тренер сливочных Хаби Алонсо заверил, что специально готовил звездный клуб к противостоянию в Казахстане: «Мы знали, что такая вероятность существует, что мы можем оказаться здесь. И как только нам выпал этот жребий, мы сразу начали изучать соперника, анализировать его игру».

Еще один матч, на который сегодня стоит обратить внимание, — это противостояние «Челси» и «Бенфики». Португальскую команду сейчас тренирует один из самых известных футбольных наставников на планете — Жозе Моуринью, который в «Челси» тоже работал. Лондонский клуб, по мнению букмекеров, должен выигрывать. В «Лиге Ставок» пари на победу хозяев идет за 1,7, а гостей — за 5,2. Но здесь все не так однозначно, считает футбольный агент Вадим Трушков: «Моуринью вернулся в родную страну, у него огромная мотивация в Португалии. Я думаю, что, возможно, это у него последнее или предпоследнее место работы. Мне кажется, что он не будет до 80 лет тренировать. И у них есть шансы выиграть у "Челси"».

Противостояние «Челси» и «Бенфики» начнется сегодня в 22:00, а игра «Кайрат»—«Реал» стартует в 19:45. Все матчи дня в прямом эфире, как всегда, покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Владимир Осипов