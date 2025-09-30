Ярославское УФАС выявило нарушения закона в рекламе ипотеки

Ярославское межрегиональное УФАС выявило в поиске «Яндекса» и на платформе электронной почты Mail.ru рекламу ипотечных предложений, содержащую признаки нарушений закона о рекламе. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В пресс-службе УФАС рассказали, что реклама в некоторых случаях была размещена без полного наименования организации и без предупреждения о необходимости внимательного изучения всех условий. Процентные ставки были написаны мелким шрифтом, а иногда отсутствовал адрес сайта единого реестра жилой застройки, где размещается проектная декларация. Кроме того, не все объявления имели обязательную маркировку «реклама».

«Выявленные нарушения включают предложения с привлекательно низкими процентными ставками, такими как 3,5% или 6% по семейной ипотеке, а также информацию о стоимости недвижимости от 3,3 млн руб. Например, следующего содержания: "Семейная ипотека под 6%", "Купите квартиру в новостройке в Ярославле от 3,3 млн. Семейная ипотека от 3,5% Возьмите ипотеку на выгодных условиях"»,— говорится в сообщении ведомства.

В ФАС напомнили, что реклама финансовых продуктов должна информировать обо всех аспектах, необходимых для принятия решения. Особенно это касается процентной ставки. В итоге антимонопольный орган возбудил в отношении московских рекламных агентств — «Уайт Бокс Медиа», ИП Киязовой А. Л. и «2Р-Медиа» — дела о нарушении требований статей федерального закона «О рекламе».

Алла Чижова