«Защитники Отечества» и ФМБА запустили программу адаптивного спорта для ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» совместно с ФМБА запустили программу спортивно-восстановительной реабилитации для ветеранов боевых действий, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фонда. По словам зампредседателя фонда Сергея Вылегжанина, программа вовлекает военнослужащих в занятия адаптивным спортом и обеспечивает им медицинские сопровождение «самого высокого уровня».

Программа включает двухнедельный курс в Центре спортивной медицины и реабилитации им. А. И. Бурназяна ФМБА. Первым прошедшим курс стал ветеран из Ростовской области Владислав Тараненко. Во время диагностики у военнослужащего выявили мышечные проблемы из-за ранения, которые после лечения удалось устранить — военнослужащему могли вернуть подвижность суставов, мягких тканей и дренажных функций правой ноги, рассказали в фонде.

Ранее в ФКЦР сообщали, что среди участников СВО с инвалидностью 58% имеют II группу, из них 85% получили инвалидность из-за комбинированных минно-взрывных травм. 14,8% участников СВО с инвалидностью — инвалиды I группы, 26,9% — инвалиды III группы. В апреле глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщала, что среди подопечных фонда — 22 тыс. военнослужащих имеют тяжелую инвалидность.

Полина Мотызлевская