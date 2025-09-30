В Волгограде сотрудницу полиции осудят за выдачу подложного паспорта за взятку

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит в отношении бывшей начальницы отдела по вопросам миграции полиции уголовное дело о получении крупной взятки за изготовление подложного паспорта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело зарегистрировано в суде накануне, 29 сентября. Фигуранткой является Светлана Гайдайчук. Ей вменяют получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Свою вину она признала частично. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Незаконно выданный паспорт аннулирован

Как выяснило следствие, в сентябре прошлого года знакомая попросила Светлану Гайдайчук помочь с выдачей паспорта гражданина РФ. Взамен она обещала оказать риелторские услуги стоимостью 200 тыс. руб. в части продажи квартиры дочери подозреваемой.

Бывшая начальница ОВМ ОП-4 УМВД России по г. Волгограду ответила согласием и выдала указанному знакомой лицу паспорт гражданина РФ с иными анкетными данными. Документ оформили без обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, заявитель на процедуре выдачи паспорта не присутствовал.

Павел Фролов