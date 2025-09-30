Вячеслав Федорищев рекомендовал на пост мэра Кинеля замглавы Самары

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рекомендовал на должность главы Кинеля заместителя мэра Самары и выпускника «Школы мэров» Данила Морозова, который ранее был руководителем Промышленного района Самары. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве во вторник, 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, на пост заместителя председателя правительства Самарской области по вопросам взаимодействия с органами безопасности назначен Владимир Кий.

В последние два года глава Кинеля неоднократно сменялся. В июле 2024 года прежний мэр города Александр Прокудин досрочно сложил свои полномочия. Временно исполняющим обязанности главы Кинеля был назначен Алексей Лужнов, затем главой города стал Вячеслав Тимошенко.

Георгий Портнов