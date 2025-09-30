Власти Иркутска отрицают наличие пострадавших в массовой давке в школе

Администрация Иркутска назвала «несоответствующими действительности» публикации в ряде СМИ и Telegram-каналов о пострадавших в массовой давке школьниках. Ранее сообщалось, что инцидент якобы произошел 30 сентября в школе №19, когда из-за сокращенного учебного дня в гардеробе собрались несколько сотен детей.

«Также не соответствуют действительности сообщения о том, что кто-то сломал руку, о перевернутой мебели. Родители не обращались с жалобами на разбитые телефоны учеников. Руководство школы сразу же приняло меры по обеспечению безопасности детей»,— прокомментировали “Ъ” в администрации Иркутска.

По факту происшедшего СУ СКР по Иркутской области организовало процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Надзорные мероприятия инициировала и областная прокуратура, которая намерена проверить соблюдение в школе законодательства об образовании и организацию безопасного пребывания детей в учебном заведении.

Сокращение уроков почти в половине иркутских школ было введено с 29 сентября, когда новый подрядчик, предоставляющий услуги питания, не смог начать работу. Ранее победителем аукциона по поставке продуктов питания было признано иркутское МУП «Комбинат питания». Однако ООО «Краспит» из Красноярска оспорило результаты, подав жалобу в УФАС, и 26 сентября контракты общей стоимостью более 400 млн руб. были заключены с новым поставщиком. Администрация Иркутска заявила, что не намерена «допустить срыва в обеспечении школьников завтраками и обедами». Школы будут перезаключать контракты с МУП «Комбинат питания», а ООО «Краспит» выставлены претензии. С проблемами столкнулись 29 школ, где обучается более 24 тыс. детей.

По состоянию на 30 сентября в 25 из 29 школ начали работать сотрудники МУП «Комбинат питания». Компания из Красноярска вышла на работу только в три школы, еще в одной приступит к своим обязанностям во второй половине дня. Компании «Краспит» уже выставлены претензии. Администрация города будет добиваться расторжения контрактов в одностороннем порядке.

Влад Никифоров, Иркутск