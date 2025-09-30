Энергетики напоминают об ответственности УК и ТСЖ за включение отопления

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращаются к горожанам с важным напоминанием: за тепло и горячую воду в квартирах отвечают управляющие компании (УК) или товарищества собственников жилья (ТСЖ). Чтобы отопительный сезон 2025/26 стартовал без проблем, эти организации должны провести «домашнюю работу»: подготовить коммуникации внутри зданий, подать заявку на тепло и правильно его распределить внутри дома.

Энергетики настоятельно просят УК и ТСЖ активнее подключать жилые дома к отоплению по графику, который утвердила городская администрация. Это важно, потому что запуск тепла — процесс постепенный. Поэтому при резком похолодании всем сразу тепла может не хватить.

Главный совет для жильцов: если в Вашей квартире холодные батареи, самый первый звонок должен быть в Вашу управляющую компанию.

Теплоэнергетики со своей стороны отвечают за то, чтобы подать тепло до самого дома. А вот всё, что происходит внутри — холодные стояки, протечки батарей, ситуация, когда в одной комнате жарко, а в другой холодно — это уже зона ответственности УК или ТСЖ.

«Хорошая подготовка к зиме — это залог тепла в квартирах. Наша часть работы — довести тепло до каждого дома — выполняется полностью. А вот чтобы это тепло грамотно распределилось, чтобы все батареи грелись одинаково хорошо, — за это должны браться управляющие компании и ТСЖ», — поясняет технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей «Т Плюс» Сергей Гужев.

По всем вопросам о работе тепловых сетей можно звонить в Тепловую справочную службу по телефону 259-39-98. Также полезную информацию можно найти на портале https://tss.tplusgroup.ru/. Просто выберите свой регион и введите в поиске адрес дома.

