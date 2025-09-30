Под Пензой директора МУП оштрафовали за неисполнение требований прокурора

В Каменке Пензенской области директора МУП «Каменская горэлектротеплосеть» привлекли к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки в марте этого года Каменская межрайонная прокуратура выявила многочисленные нарушения трудовых прав работников МУП «Каменская горэлектротеплосеть». Надзорное ведомство внесло представление руководителю предприятия с требованием произвести перерасчет зарплаты сотрудников с начислением денежной компенсации, однако своевременно его не исполнили.

По данному факту прокуратура возбудила дело об умышленном невыполнении законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ). Мировой судья оштрафовал директора МУП «Каменская горэлектротеплосеть» на 2 тыс. руб.

Павел Фролов