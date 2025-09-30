В начале октября закроют движение по трассе Пермь — Березники

Ночью со 2 на 3 октября будет полностью закрыто движение по трассе Пермь — Березники для установки надземного пешеходного перехода, сообщает министерство транспорта Пермского края. Пролетное строение надземного перехода будут устанавливать на опоры. В целях безопасности движение будет закрыто ориентировочно с 1:00 до 6:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Объезд возможен через поселок Пальники. Съезд в поселок останется открытым для автомобилистов. Минтранс просит заранее планировать маршрут поездок.