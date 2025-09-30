Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы фитнес-клуба «Спортхолл»

В отношении рекламодателя ООО «Компания Грейт» возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе из-за объявления про фитнес-клуб «Спортхолл», сообщает пермское УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рекламе фитнес-клуба, размещенной в лифте жилого дома, присутствует фраза «самый топовый фитнес». Вместе с этим, закон запрещает использовать в рекламе сравнение без конкретного критерия, по которому производилось сравнение, и его объективного подтверждения. Эти правила в рекламном объявлении соблюдены не были.

29 сентября в суд поступил иск к УФАС от ООО «Компания Грейт». Рекламодатель требует признать ненормативный правовой акт недействительным. Иск к производству пока не принят.