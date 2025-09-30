Арт-объект в виде трехметровой перчатки хотят установить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild «Атомстройкомплекс» презентовали арт-объект в виде трехметровой строительной перчатки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В компании объяснили, что гигантский паблик-арт-объект посвящен родному краю. Перчатку сопровождает видеоинсталляция с манифестом уральского строительного холдинга. «Наш объект – это манифест и благодарность всем, кто принимает участие в строительстве города. Мы делаем одно дело: развиваем родной Екатеринбург и создаем поводы любить его»,— прокомментировал креативный и бренд-директор «Атома» Никита Харисов.

Работа вдохновлена муралом художницы Лены Шубинцевой на ул. Испанских Рабочих. Тогда художница посвятила его своим родным — родителям, бабушке и дедушке, которые всю жизнь трудились на заводах Уралмаша.

После окончания форума арт-объект могут установить в Екатеринбурге, но где пока не уточняется. В компании уточнили, что каждый желающий может взять скульптуру «под опеку». Для этого нужно будет оплатить транспортировку и быть готовым разместить арт-объект в закрытом помещении.

Мария Игнатова