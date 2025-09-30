Президент Польши предложил увеличить срок получения гражданства с 3 до 10 лет

Президент Польши Кароль Навроцкий внес на рассмотрение в Сейм (нижнюю палату польского парламента) проект закона об увеличении минимального срока проживания в стране для получения гражданства с трех до десяти лет. Это изменение, как утверждается, призвано решить проблему растущей миграции и способствовать социальной и экономической стабильности страны.

Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

В обосновании законопроекта подчеркивается, что его цель — создание условий, способствующих «более полной интеграции иностранцев до предоставления им гражданства». Трехлетний срок проживания в Польше, необходимый сейчас для получения гражданства, не позволяет установить «прочные связи с польским обществом, понять культуру и социально-правовые реалиии, овладеть языком», пояснил Кароль Навроцкий.

В законопроекте также указано, что на сегодняшний день в Польше действует один из самых коротких сроков проживания для получения гражданства среди стран Евросоюза. В частности, во Франции и Германии требуется пять лет, в Венгрии — восемь, в Италии, Австрии и Испании — десять.

