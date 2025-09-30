«Байдену не удалось заставить Нетаньяху отступить. А Трампу удалось»

Мирный план, предложенный Дональдом Трампом, стал главной темой обсуждения мировых медиа. Арабские эксперты решили напомнить о печальном опыте прежних мирных инициатив американского президента. Кто-то сомневается в готовности «Хамаса» его принять. Но многие отмечают: этой мирной инициативой Трамп действительно может гордиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Трамп добился согласия Нетаньяху на сделку с Газой, но согласие «Хамаса» под вопросом

Отсутствие группировки на переговорах и ее предыдущие неоднократные отказы разоружаться вызывают сомнения в жизнеспособности плана... В понедельник Трамп в пространных выражениях представил свой пакет предложений, но завершил мероприятие, которое было анонсировано как пресс-конференция, не став отвечать на вопросы журналистов. Впрочем, ранее и провозглашаемые им международные сделки на деле приносили меньше обещанного.

Заключить сделку: как прекратить огонь без хаоса

Этот план делает больше, чем большинство других, для закрепления обещаний в механизмах: возвращение заложников в течение 72 часов после публичного принятия плана Израилем, «замороженный фронт» на время выполнения условий, международный орган для обеспечения соблюдения стандартов и деполитизированная структура власти до завершения реформ... Сейчас региону предстоит пройти испытание на смелость. Палестинцы заслуживают того, чтобы сектор Газа, согласно плану, был «дерадикализованной зоной, свободной от террора, которая не представляет угрозы для своих соседей». Израильтяне заслуживают спокойствия на своей границе и возвращения своих сыновей и дочерей. Здесь возможно и то и другое.

The Washington Post (Вашингтон, округ Колумбия, США)

Трамп настаивает на ближневосточной «сделке века»

До мира еще далеко, но Трамп заложил прочное основание для него своим представленным в понедельник планом по прекращению кошмарной войны в Газе и началу перехода к стабильному «дню после» в регионе… Трамп часто преувеличивает значение своих действий, но не в данном случае. Его «Совет мира», который должен контролировать политические преобразования в Газе, потенциально способен коренным образом изменить ситуацию… Ощущение того, что «выхода нет», обусловливало палестино-израильский конфликт на протяжении 45 лет, когда одно ужасное событие в этом регионе сменялось другим. Кажется, что в понедельник приоткрылась дверь к чему-то другому. И за это Трамп заслуживает признательности, которой он так добивается.

План Трампа для Газы амбициозен, однако мир не гарантирован

На первый взгляд, у плана из 20 пунктов, изложенного президентом Трампом и одобренного Биньямином Нетаньяху, больше шансов положить конец двухлетнему конфликту в Газе, чем у всех, что мы видели до сих пор... Но это не подробная дорожная карта, а скорее грубый набросок на обороте конверта, который может как безнадежно заблудиться, так и достичь желаемого пункта назначения... Это путешествие может занять очень много времени, и какое бы то ни было прибытие в место назначения, не говоря уже о безопасном и комфортном, далеко не гарантировано.

Трамп провозгласил «вечный мир»

Как бы абсурдно ни звучал последний пункт, этот план — самая серьезная за два года попытка положить конец войне. Он по сути аналогичен предложению предшественника Трампа, Джо Байдена, которое тот выдвинул более года назад. Но тогда Байдену не удалось заставить Нетаньяху отступить. А Трампу удалось.

Согласится ли «Хамас» — другой вопрос, и он волнует Трампа меньше: если «Хамас» откажется, говорит он, Израиль получит полную поддержку США для полного «уничтожения» террористической группировки… Как и недавно на Аляске, когда он стоял рядом с российским лидером Владимиром Путиным и анонсировал мирный план для Украины, но затем быстро потерял интерес к его реализации, Трамп снова озабочен только главным событием дня, собственной пиар-ценностью.

Насколько «вечным» окажется этот мир, если он действительно наступит, конечно, предсказать невозможно, особенно на Ближнем Востоке. Тем не менее еще в преддверии этого события стало ясно, что Трамп настроен серьезно. Нетаньяху оставалось одно: он согласился.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц