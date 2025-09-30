В России выявлено более 13 тыс. случаев COVID-19 за неделю

За последнюю неделю в России зарегистрировано 13,2 тыс. случаев COVID-19, что на 10,8% меньше, чем за предыдущие семь дней, сообщил Роспотребнадзор. Заболеваемость ОРВИ снизилась на 6,6%, особенно заметное снижение ведомство отмечает в возрастной группе 7-14 лет.

Прививки от гриппа сделали уже более 23,7 млн россиян, что составляет 16,1% от всего населения страны, добавили в ведомстве.

За неделю с 15 по 21 сентября в России было выявлено 14,8 тыс. случаев COVID-19, а также 899 тыс. случаев острых респираторных инфекций «негриппозной этиологии», сообщали ранее в Роспотребнадзоре. 9 сентября ведомство сообщало об 11,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции. В июле специалисты рассказывали о новом штамме — XFG (Stratus, Стратус). Последний раз о числе пациентов с этим штаммом вируса Роспотребнадзор отчитывался в конце июля, тогда было зафиксировано 114 случаев заболевания.

Вакцинация против гриппа в России стартовала 4 сентября. Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в этом году охватить вакцинацией планируется до 60% всего населения страны и не менее 75% россиян, находящихся в группах риска.

Полина Мотызлевская