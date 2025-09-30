Глава СКР поручил возбудить дело после смерти заболевшего волгоградца

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по сведениям о ненадлежащем оказании медпомощи жителю Волжского Волгоградской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, в Волжском многодетный отец скончался в результате оказания неквалифицированной медпомощи. В этом месяце ему становилось плохо, в связи с чем супруга дважды вызывала «скорую». При этом мужчине отказали в госпитализации.

Гражданке пришлось самостоятельно доставить мужа в лечебные учреждения. В одном из них врачи выявили у пациента заболевание. Как пишут СМИ, он умер из-за неверно выбранной тактики лечения.

Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке по данному факту. По поручению господина Бастрыкина начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов возбудит уголовное дело и доложит о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов