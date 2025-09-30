В Самаре внесли изменения в структуру городской администрации

Департамент градостроительства и департамент управления имуществом из отдельных органов местного самоуправления преобразуют в структурные подразделения администрации Самары. Проект решения утвердили на заседании самарской городской думы 30 сентября, сообщает администрация города.

Департамент градостроительства и департамент управления имуществом теперь будут подчиняться заместителю главы города, который курирует градостроительство, распоряжение и управление имуществом.

По словам замглавы Самары, руководителя аппарата администрации Самары Владимира Терентьева, «такие изменения позволят повысить эффективность реализации политики в сфере градостроительства и управления имуществом, оптимизировать и сделать более прозрачными управленческие процессы».

Руфия Кутляева