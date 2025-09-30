Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нового главу Лысьвенского округа определят 9 октября

По итогам заседания конкурсной комиссии определились кандидаты на должность главы Лысьвенского муниципального округа, новый глава территории будет избран 9 октября, сообщает telegram-канал «На местах».

Фото: Страница «Лысьва сегодня» в соцсети.

На пост главы территории будут претендовать два кандидата: исполняющий обязанности главы округа Александр Пермяков и заместитель главы администрации, руководитель ликвидационной комиссии МКП МО «Лысьвенский муниципальный округ» «Теплоэнергоремонт» Евгений Иванов.

Свои программы развития округа кандидаты представят 9 октября на заседании думы, после чего депутаты изберут главу территории.