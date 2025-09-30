ФСБ займется трудными подростками

ФСБ разработала проект, который закрепляет участие изоляторов службы в системе профилактики правонарушений среди детей. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

Изменения предлагается внести в несколько правовых актов, включая постановление о работе комиссий по делам несовершеннолетних. Предполагается, что следственные изоляторы ФСБ будут участвовать в деятельности таких комиссий и вносить сведения о подростках в государственные реестры и информационные системы.

В пояснительной записке говорится, что проект подготовлен в связи с вступлением в силу поправок, предоставивших ФСБ право иметь собственные СИЗО. В июле президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Согласно ему, ФСБ может содержать в изоляторах подозреваемых и обвиняемых в уголовных преступлениях, а руководитель службы — устанавливать требования к конвоированию и охране арестантов, помещениям для свиданий, процессу участия задержанных в следствии и судебном разбирательстве.

Полина Мотызлевская