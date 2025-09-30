В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил сделать 31 декабря нерабочим днем на постоянной основе. Он пояснил ТАСС, что это возможно за счет переноса выходного с 8 января.
По словам депутата, 31 декабря де-факто не может быть «нормальным рабочим днем», поэтому появилось предложение «закрепить раз и навсегда» за ним статус выходного.
В 2025 году 31 декабря (среда) уже объявлено нерабочим днем путем переноса выходных, то же самое будет в 2026 году. Согласно Трудовому кодексу, праздничными новогодними днями остаются 1-8 января.