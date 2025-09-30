Росприроднадзор проводит проверку в челябинском МУП «ПОВВ»

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора организовало проверку в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» («ПОВВ») Челябинска. Инспекторы проанализируют, как предприятие соблюдает требования природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы атмосферного воздуха, поверхностных вод, отходов производства.

При выявленных нарушениях МУП «ПОВВ» и должностных лиц привлекут к административной ответственности.