Депутаты Курганской облдумы переизбрали председателя

Депутаты Курганской областной думы избрали председателем Дмитрия Фролова, возглавлявшего региональный парламент два созыва подряд, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Дмитрию Фролову 46 лет. Начинал карьеру с должности бригадира в вагонном депо станции «Курган» Южно-Уральской железной дороги. Вскоре он стал мастером, а потом — заместителем начальника учреждения. С 2007 по 2015 годы возглавлял обособленное структурное подразделение депо ОАО «Вагонная ремонтная компания-3». С 2015 года является спикером облдумы, представляет партию «Единая Россия».

После избрания Дмитрий Фролов предложил кандидата на должность сенатора РФ от Курганской области. Им стал депутат Сергей Муратов, занимающий пост с 2020 года.

Виталина Ярховска