В Ярославле «Центральный рынок» выставят на продажу в ноябре

В Ярославле пакет акций АО «Центральный рынок» планируют в ноябре выставить на продажу, а в начале декабря — провести торги. Об этом стало известно на открытом заседании в мэрии.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Мэр Артем Молчанов добавил, что все заинтересованные уже сейчас могут получить консультацию по этому объекту.

«Должно быть обеспечено максимально широкое информирование для того, чтобы обеспечить все конкурентные условия для проведения этих мероприятий»,— подчеркнул господин Молчанов.

По словам представителей власти, предприниматели спокойно относятся к продаже объекта. Их успокаивает, что управляющей организацией останется АО «Центр», а договоры продолжат действовать и после прихода инвестора.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по предварительным оценкам, продажа акций принесет мэрии около 150 млн руб. Всего на продажу хотят выставить 67828 акций номиналом 1 тыс. руб. каждая, что составляет 100% акций АО.

Алла Чижова