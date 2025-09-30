Определен подрядчик для строительства снегоприемного пункта в Перми

Пермское ООО «Техдоргрупп» стало победителем в тендера на строительство комплекса по приему снега в Мотовилихинском районе Перми. Максимальная цена контракта составляет 268 млн руб. На первом этапе требуется установить очистные сооружения поверхностного стока.

Участок для будущего снегоприемника расположен с восточной стороны от кольцевой развязки Братской улицы, Сылвенского и Бродовского трактов. Эта территория ранее использовалась для складирования твердых бытовых отходов, промышленная и жилая застройка там отсутствует. Все работы необходимо завершить к 7 октября 2026 года.